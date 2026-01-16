Инструкторов по стрельбе подозревают в краже патронов для бойцов СВО

В Архангельской области двух инструкторов по стрельбе заподозрили в краже патронов, предназначенных для будущих бойцов спецоперации. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По версии следствия, в 2023-2025 годах подозреваемые, используя служебное положение, присвоили более 7,5 тысячи патронов, предназначенных для лиц, проходящих курс подготовки для участия в СВО. В ходе обысков похищенные боеприпасы обнаружили в доме родственника одного из подозреваемых.

Уголовное дело возбуждено по п. «а, в» ч. 3 ст. 226 УК РФ («Хищение боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения»).

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в ведомстве.

Архангельск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube