Число пострадавших в центре МВД в Сыктывкаре выросло до 20: задержан преподаватель

В Сыктывкаре задержан подозреваемый по уголовному делу о ЧП в центре профессиональной подготовки МВД, где в результате взрыва пострадали 20 слушателей. Об этом сообщает региональный главк Следственного комитета (СК) России.

В ведомстве уточнили, что в ходе расследования получены данные о превышении должностных полномочий одним из преподавателей учреждения, который 15 января в ходе планового учебного занятия привел в действие учебно-имитационную гранату. «В результате произошел хлопок и последующее возгорание находившихся в помещении легковоспламеняющихся предметов, в связи с чем пострадали 20 слушателей Центра», – уточнили в СК.

В отношении преподавателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий). Фигурант задержан. В отношении него инициировано избрание меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время допрашиваются свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы, произведена выемка документации, имеющей значение для следствия. Расследование продолжается.

Сыктывкар, Анастасия Смирнова

