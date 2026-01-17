ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Кабардино-Балкарии и Хабаровском крае

Российские спецслужбы предотвратили подготовку терактов в отношении представителей органов госвласти Хабаровского края и сотрудников правоохранительных органов Кабардино-Балкарии. ОБ этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

В частности, задержаны действовавшие по указаниям кураторов из террористических организаций гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона, 1995 г.р., планировавший поджог административного здания в Хабаровском крае, и житель Кабардино-Балкарии, 2009 г.р., готовивший покушение на сотрудников полиции Нальчика.

В средствах связи задержанных обнаружены переписки в мессенджере Telegram с боевиками запрещенных на территории РФ террористических организаций, содержащие способы совершения преступлений, а также фотографии их целей.

Возбуждены уголовные дела. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

