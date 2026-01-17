В Ростове-на-Дону в атакованной БПЛА многоэтажке есть угроза обрушения подъезда

В Ростове-на-Дону в атакованной 14 января многоэтажке существует угроза обрушения подъезда. Об этом сообщил глава Советского района города Никита Паремузов.

«Существует опасность обрушения пострадавшего подъезда. Важно – исключить угрозу жизни людей. Эксперты работают над тем, как укрепить несущие стены», – отметил он в своем телеграм-канале, добавив, что как только это будет сделано, можно будет говорить о возможности забрать документы и первоочередное необходимое имущество.

Глава района также сообщил, что всем жильцам пострадавшего подъезда предлагается жилье в маневренном фонде. Все ресурсы в пострадавшем подъезде сейчас перекрыты, чтобы не допустить коммунальной аварии в доме. Непосредственно рядом с домом, в ближайшей школе развернут пункт временного размещения, оснащенный всем необходимым.

Предполагается, что режим локального ЧС будет действовать до ликвидации всех последствий.

В ночь на 14 января вооруженные формирования Украины устроили массированный удар по Ростовской области, над которой было сбито 25 вражеских беспилотников. Атаку дронов отразили в 10 городах и районах. В результате погиб мирный житель. Ранения получили четыре человека жителя Ростова и Мясниковского района, в том числе четырехлетний ребенок. При атаке были повреждены промышленные объекты и жилые дома.

Ростов-на-Дону, Анастасия Смирнова

