Ночью над Россией уничтожено 92 украинских беспилотника

Средства противоздушной обороны в ночь на понедельник сбили 92 украинских беспилотника над шестью российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, 31 БПЛА перехвачен над Белгородской областью, 29 – над Саратовской, 25 – над Воронежской областями. Еще по три дрона нейтрализовали над Брянской и Тамбовской областями и один – над Курской областью.

В Брянской и Воронежской областях, по информации губернаторов регионов, при отражении ночной атаки дронов пострадавших и последствий на земле нет. Власти других субъектов налеты БПЛА пока не прокомментировали.

Ночью в целях безопасности вводились ограничения на полеты в аэропортах Саратова и Пензы. Сейчас воздушные гавани работают в штатном режиме.

