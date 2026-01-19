В Иркутской области задержали 18-летнего юношу при подготовке теракта

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали в Иркутской области подозреваемого в подготовке теракта и поджоге объекта инфраструктуры по заданию неизвестного. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, к моменту появления оперативников 18-летний злоумышленник успел сделать подкоп, но, заметив их, попытался безуспешно скрыться в лесу.

Правоохранители установили, что в конце сентября с юношей связался неизвестный, который представился сотрудником организации по финансовому мониторингу. «Незнакомец заявил, что деньги семьи молодого человека находятся под угрозой и их нужно «обезопасить». Юноша поверил злоумышленнику, взял сбережения своей бабушки и перевел на указанный ему счет», – написал Волк в своем телеграм-канале.

Затем ему позвонил лжесотрудник ФСБ, который сообщил, что перевод пошел на финансирование украинской армии. Чтобы избежать ответственности, куратор предложил поучаствовать в специальном мероприятии, связанном с поджогом объекта инфраструктуры. Парень выполнил все его указания, поджег одну подстанцию связи и направился к следующей, где его задержали.

В отношении юноши возбуждено уголовное дело о теракте, санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Фигурант заключен под стражу.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

