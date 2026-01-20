В ДТП в Хабаровском крае три человека погибли и пятеро ранены

В дорожной аварии с участием двух легковых автомобилей в Ванинском районе Хабаровского края погибли три человека, еще пятеро пострадали. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло в 10:15 по местному времени на 34 км автодороги Советская Гавань – Ванино. Водитель Toyota Camry допустил неконтролируемый занос в поворот и врезался во встречную Toyota Prius.

В результате аварии водитель Toyota Camry и два его пассажира скончались на месте до приезда неотложки. Во второй иномарке находилось пять человек, все они получили травмы различной степени тяжести.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС, бригады скорой помощи, следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В настоящее время проезд в месте аварии затруднен.

Хабаровск, Наталья Петрова

