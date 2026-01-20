В Якутке подросток погиб в трофейном танке

В Якутске подросток погиб на территории выставки военной техники. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел на уличной экспозиции трофейной техники. 16-летний юноша забрался в люк в днище танка и получил травму тяжелой подвижной частью внутри установленного технического образца.

«Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – сообщили в региональном управлении СКР.

На месте происшествия работают следователи-криминалисты. В рамках расследования назначен ряд экспертиз, изучается соответствующая документация.

Якутск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

