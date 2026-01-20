В Запорожской области три жителя пострадали в результате атак ВСУ

Три жителя Запорожской области были ранены в результате атак со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«За прошедшие сутки противник осуществил девять атак по населенным пунктам Запорожской области», – написал глава региона в своем телеграм-канале.
Двое мужчин получили ранения вблизи села Верхняя Криница Васильевского муниципального округа. В районе города Васильевки серьезно пострадал мужчина, передвигавшийся на своем автомобиле. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Кроме того, ВСУ нанесли удары по Михайловскому и Каменско-Днепровскому округам. «Продолжается работа по полному восстановлению электроснабжения населенных пунктов, частично остающихся без электроснабжения», – добавил Балицкий.
Мелитополь, Зоя Осколкова
