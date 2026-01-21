В Адыгее 11 человек пострадали из-за ночного налета дронов

Сегодня ночью южные регионы России подверглись массированной атаке вражеских БПЛА. В Адыгее, где обломки дрона попали в многоквартирный дом, есть пострадавшие. На местах работают оперативные службы.

«В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 20 января до 7.00 мск 21 января дежурными средствами ПВО уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили в Министерстве обороны.

45 беспилотников перехватили над территорией Краснодарского края, девять – над территорией Орловской области, семь – над акваторией Черного моря, по три – над Ростовской областью и Крымом, по два – над Астраханской, Брянской и Курской областями, по одному – над Воронежской областью и Азовским морем.

В Тахтамукайском районе Адыгеи боевой дрон попал в многоквартирный дом, начался пожар. Администрация муниципалитета ввела режим ЧС районного уровня.

«По уточненной информации, пострадали 11 человек, из них в больницу были госпитализированы девять человек, в том числе двое детей», – заявил глава республики Мурат Кумпилов.

Кроме того, обломки разлетелись по парковке. По предварительной информации, сгорело 15 автомобилей, было повреждено 25 машин.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что при необходимости больницы готовы принять пострадавших из соседней Адыгеи.

На территории края в результате ночного налета никто не пострадал. Самая серьезная ситуация сложилась в Северском районе. «Там в поселке Афипском на территорию рядом с многоквартирным домом упали обломки БПЛА, один из них – боевая часть. В настоящий момент жильцов 4-х подъездного 177 квартирного дома эвакуируют в целях безопасности и для проведения разминирования. Территория оцеплена, на месте работают специальные службы», – сообщил глава региона. Для тех жильцов, кому это необходимо, пункт временного размещения организован в спортивной школе поселка.

Также два частных дома повреждено в Приморско-Ахтарске. На месте работают оперативные службы. В Сочи упавшие обломки не нанесли ущерба.

Москва, Зоя Осколкова

