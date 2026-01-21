Российские альпинисты застряли в Антарктиде из-за метели

Группа российских альпинистов заблокирована в Антарктиде из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

10 туристов с двумя гидами направились покорять гору Сидли в Антарктиде. Группа преодолела около трети пути и не смогла продолжить путь из-за сильной вьюги.

Уже шестой день альпинисты вынуждены стоять на месте. Ночью температура воздуха опускается до −42 °C.

Гора Сидли представляет собой потухший вулкан высотой 4285 метров. Отмечается, что это одно из самых суровых мест нашей планеты, где условия нельзя назвать иначе как экстремальные.

