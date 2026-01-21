Житель Херсонской области получил ранения лица при атаке ВСУ

В Херсонской области в результате атаки со стороны Украины пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«В Любимовке Каховского округа ранен мужчина 1971 года рождения. Он доставлен в местную больницу с осколочными ранениями лица», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Кроме того, ВСУ атаковали Алешки, Великие Копани, Виноградово, Голую Пристань, Казачьи Лагеря, Кардашинку, Корсунку, Крынки, Нечаево, Новые Лагеря, Подстепное, Пролетарку, Раденск, Саги, Солонцы, Старую Збурьевку и Чулаковку.

Херсон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube