российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 21 января 2026, 13:08 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Житель Херсонской области получил ранения лица при атаке ВСУ

В Херсонской области в результате атаки со стороны Украины пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«В Любимовке Каховского округа ранен мужчина 1971 года рождения. Он доставлен в местную больницу с осколочными ранениями лица», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Кроме того, ВСУ атаковали Алешки, Великие Копани, Виноградово, Голую Пристань, Казачьи Лагеря, Кардашинку, Корсунку, Крынки, Нечаево, Новые Лагеря, Подстепное, Пролетарку, Раденск, Саги, Солонцы, Старую Збурьевку и Чулаковку.

Херсон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия,