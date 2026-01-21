российское информационное агентство 18+

Среда, 21 января 2026, 15:11 мск

Два человека пострадали при обрушении крыши ТЦ в Новосибирске

Фото прокуратуры Новосибирской области

В Новосибирске обрушилась крыша торгового центра «Ярче». В результате пострадали два человека, еще один может находиться под завалами.

Инцидент произошел на улице Наумова. Кровля второго этажа рухнула под тяжестью снега. В этот момент в здании находились люди.

В настоящее время известно о двух пострадавших. Одну женщину вытащили из-под завалов, предположительно, под обломками может находиться еще один человек.

На месте работают сотрудники МЧС. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Прокуратура организовала проверку по факту обрушения части здания в Первомайском районе. «Обстоятельства устанавливаются, уточняется информация о пострадавших», – сообщили в надзорном ведомстве.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

