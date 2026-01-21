В Нижнем Новгороде сотрудник полиции попался на разглашении гостайны

В Нижнем Новгороде сотрудника полиции подозревают в разглашении государственной тайны. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

По данным следствия, оперуполномоченный отделения уголовного розыска линейного отдела полиции передал секретную информацию третьим лицам.

Уголовное дело возбуждено по ст. 283 УК РФ («Разглашение государственной тайны»).

В настоящее время сотрудники УФСБ продолжают работу по установлению возможных соучастников и других эпизодов противоправной деятельности.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

