Три человека погибли на Кубани при ударе БПЛА по порту Тамань

Силы противоздушной обороны с 20:00 мск 21 января до 7:00 22 января уничтожили 31 украинский беспилотник над Россией. Об этом сообщило Минобороны. Налету подверглись регионы на юге страны. При атаке БПЛА на порт Тамань в Краснодарском крае погибли три человека, еще восемь пострадали.

По данным ведомства, девять дронов сбито над Кубанью, по четыре – над территорией Волгоградской областью и Крымом, три – над Ростовской областью. Два БПЛА перехвачено над Брянской области и один – над Белгородской областью. Еще шесть беспилотников нейтрализовали над акваторией Азовского моря, два – над акваторией Черного моря.

Вечером 21 января дроны ударили по портовым терминалам в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. В результате атаки погибли три человека, пострадали восемь, сообщил региональный оперштаб. Все пострадавшие госпитализированы с травмами средней степени тяжести, им оказывается необходимая помощь. На объекте загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. Ночью пожарные ликвидировали открытое горение одного из резервуаров и полностью потушили очаг возгорания еще на одном. Утром пожар на территории портового терминала полностью ликвидировали. В тушении огня были задействованы 208 человек и 51 единица техники.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube