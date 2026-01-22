В Татарстане вооруженный ножом подросток ранил охранника в школе

В Татарстане подросток ворвался с ножом в образовательное учреждение и ранил сотрудницу охраны. Нападавшего задержали.

Инцидент произошел в Нижнекамском многопрофильном лицее № 37. 13-летний мальчик напал на женщину при входе в здание, передает телеграм-канал «112». Кроме того, подросток разбрасывал петарды в коридоре. Школьники услышали хлопки и спрятались в кабинетах.

На место прибыли экстренные службы. Нападавшего удалось задержать. После чего из здания всех эвакуировали.

Пострадавшей оказали помощь медики скорой, женщину госпитализировали.

Казань, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

