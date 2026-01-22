российское информационное агентство 18+

В Кузбассе бабушка посадила за руль своего девятилетнего внука

В Новокузнецке Кемеровской области полицейские поймали за рулем иномарки девятилетнего мальчика. На пассажирском месте сидела его бабушка.

Как сообщили в региональном главке МВД, инспекторы ДПС заметили автомобиль, за рулем которого не было водителя. Когда полицейские подошли, дверь им открыл маленький мальчик. Его бабушка вышла с пассажирского места.

Сначала женщина утверждала, что ребенок просто сидел на водительском сиденье, но записи видеорегистратора подтвердили факт движения машины с малолетним автолюбителем за рулем.

Бабушку оштрафовали на 30 тысяч рублей за передачу управления авто лицу без водительского удостоверения. Кроме того, в отношении матери мальчика составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Материалы дела переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.

Кемерово, Зоя Осколкова

