В Кузбассе сотрудники ФСБ задержали готовившего теракт на железной дороге

В Кемеровской области задержали подозреваемого в подготовке теракта на железной дороге. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

«Злоумышленник, проживая с марта 2022 по июль 2025 года в Польше, был завербован украинскими спецслужбами и направлен в Кемеровскую область для проведения разведывательно-подрывной деятельности», – говорится в сообщении.

Мужчина планировал совершить теракт на железной дороге, а также передавал сведения об объектах транспортной инфраструктуры региона по заданию украинских спецслужб. Подозреваемый рассчитывал после совершения преступления выехать в ЕС и получить политическое убежище, добавили в ЦОС.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 30, ч. 1, ст. 281 УК РФ («Приготовление к диверсии»).

Кемерово, Зоя Осколкова

