Четверг, 22 января 2026, 15:15 мск

В Иркутской области шесть человек пострадали из-за хлора на производстве

Шесть работников обратились за медицинской помощью из-за высокой концентрации хлора на предприятии в Иркутской области. Об этом сообщает региональное управление СКР.

«Организована процессуальная проверка по факту увеличения концентрации хлора на территории одного из предприятий в городе Братске, в результате чего за медицинской помощью обратились шесть работников по ст. 246 УК РФ – нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ», – говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что хлором отравились четыре сотрудницы подрядной организации и два работника филиала деревообрабатывающего предприятия. В настоящее время пострадавшие находятся в больнице.

Надзорное ведомстве контролирует ход проверки.

Иркутск, Зоя Осколкова

