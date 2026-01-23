В Красноярске похитили 14-летнего подростка и требуют у его отца выкуп в $350 тысяч

В Красноярске неизвестный похитил 14-летнего подростка и требует выкуп с родителей. Об этом сообщил региональный главк Следственного комитета РФ.

22 января в следственные органы обратился мужчина с заявлением об исчезновении и возможном похищении его 14-летнего сына. По предварительной версии следствия, вчера вечером подросток ушел из дома с неизвестным лицом. Вечером того же дня на телефон отца мальчика в мессенджере поступило сообщение о похищении подростка с требованием выкупа за его возврат, а также видеообращение самого подростка о необходимости выполнения требований. По данному факту возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего группой лиц из корыстных побуждений (п.п. «а», «д», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Расследование дела находится на контроле руководства Главного следственного управления.

Краевая прокуратура поставила расследование уголовного дела на контроль. В надзорном ведомстве уточнили, что подростка похитили из коттеджного поселка Серебряный Бор. У его отца пропали из сейфов 3 млн рублей. Он обнаружил это, когда вернулся домой поздно вечером 22 января. Сына дома не было. Позже мужчине прислали требование выкупа в 10 раз больше похищенной суммы.

Следователи проверяют версию о том, что подросток действует под влиянием мошенников, сообщила прокуратура. Надзорное ведомство опубликовало скрины переписки отца мальчика с похитителями.

По данным источника RT в правоохранительных органах, похитители требуют с отца подростка 350 тыс. долларов. Как отметил собеседник телеканала, у мужчины есть свой бизнес по сдаче коммерческой недвижимости, семья благополучная. Отец подростка входит в список 60 самых богатых людей региона.

Источник RT также сообщил, что следствие также рассматривает версию инсценировки похищения.

По данным СК РФ, разыскивается Капля Николай Андреевич, 21.09.2011 года рождения. Приметы: рост около 170 см, телосложение худощавое, волосы темно русые кудрявые, глаза карие. Был одет в куртку болотного цвета, светло-синие джинсы, ботинки черного цвета. Следственные органы просят у граждан помощи в розыске школьника. Анонимность гарантируется.

Красноярск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube