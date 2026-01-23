В частном доме под Волгоградом нашли тела матери и двоих детей

В Волгоградской области в частном доме обнаружили тела женщины и двоих ее детей. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в региональном управлении СКР, погибших нашли в доме на улице Украинской города Волжского. «По предварительным данным специалистов, вероятной причиной смерти всех троих явилось отравление угарным газом», – добавили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В СКР сообщили, что дом газифицирован, но также отапливается и с помощью дровяной печи. На момент осмотра места происшествия печь была потушена, задвижка вентиляционного канала находилась в закрытом положении и, возможно, была в неисправном состоянии, окна и входная дверь дома были закрыты, в результате чего продукты горения могли скопиться внутри жилого помещения.

Волгоград, Зоя Осколкова

