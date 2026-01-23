В Алтайском крае двух подростков обвинили в диверсии

В Алтайском крае два подростка 15 и 16 лет были задержаны за поджоги оборудования сотовой связи. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.
По данным следствия, один из юношей нашел в мессенджере объявление о работе и связался с неизвестным. Ему предложили деньги за поджог оборудования сотовых операторов. Подросток привлек к совершению преступления своего друга.
«С 13 по 16 января подростки, действуя по указанию куратора, подожгли три технических устройства в Барнауле и зафиксировали происходящее на видео. После этого несовершеннолетние были задержаны», – говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемые находятся под домашним арестом. Расследование продолжается.
Барнаул, Зоя Осколкова
