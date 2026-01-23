В Крыму за диверсии задержали двух действовавших по указанию Украины мужчин

ФСБ сообщила о задержании в Крыму двух граждан России, совершивших в 2024 и 2025 годах поджоги релейных шкафов на железной дороге и оборудования базовых станций сотовой связи по указанию спецслужб Украины.

По информации спецслужбы, в 2024 году фигуранты – мужчины 1995 года рождения – через мессенджер Telegram установили контакт с сотрудником украинских спецслужб, под руководством которого собирали и пересылали информацию о дислокации в Крыму объектов Минобороны, критически важной инфраструктуры, передвижениях колон военной техники, а также результатах ракетных ударов ВСУ.

По заданию куратора они совершили поджоги релейных шкафов на объектах «Крымской железной дороги» и оборудования базовых станций сотовой связи, расположенных в Сакском и Симферопольском районах.

Следователи ФСБ возбудили в отношении задержанных уголовные дела по ст. 205 (террористический акт) и ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) УК РФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube