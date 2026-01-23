ВСУ ударили по больнице в запорожской Васильевке

Украинский дрон атаковал больницу в Васильевке Запорожской области. Есть повреждения, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«В городе Васильевке Васильевского муниципального округа ВСУ осуществили атаку БПЛА по территории центральной районной больницы – повреждены пять окон в отделении терапии», – написал он в своем телеграм-канале.

При другой атаке БПЛА на город, по словам главы региона, загорелся автомобиль – пожар ликвидирован, пострадавших нет.

Кроме того, в результате артобстрела ВСУ в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа поврежден надземный газопровод, без газоснабжения остаются 34 абонента, добавил Балицкий.

Мелитополь, Наталья Петрова

