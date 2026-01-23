российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 23 января 2026, 13:02 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Красноярском крае 10-летняя девочка погибла в сугробе

В Красноярском крае школьница погибла, копая тоннель в сугробе. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла в поселке Березовка. 10-летняя девочка играла около дома на улице Совхозной. Ребенок копал яму в сугробе, в какой-то момент снежная масса обвалилась и засыпала школьницу. Девочка не смогла выбраться самостоятельно и задохнулась.

На место прибыли следователи регионального управления СКР. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия,