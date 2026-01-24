В Херсонской области при атаке украинского беспилотника погибла бригада скорой

В Херсонской области украинский дрон атаковал автомобиль скорой помощи. В результате погибли три человека.
Губернатор Владимир Сальдо сообщил, что медики Алешковской больницы пытались «прорваться к тяжелобольному в зону, где противник круглосуточно охотится беспилотниками за техникой». На въезде в Голую Пристань ВСУ атаковали автомобиль.
«С огромной болью вынужден сообщить прискорбную новость. Все члены бригады медицинского автомобиля, атакованного сегодня украинским дроном, погибли», – написал глава региона в своем телеграм-канале.
Москва, Зоя Осколкова
© 2026, РИА «Новый День»