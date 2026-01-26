На Кубани один человек пострадал при атаке БПЛА

В результате падения обломков украинских беспилотников на территорию двух предприятий в Славянске-на-Кубани Краснодарского края пострадал один человек, его госпитализировали с не угрожающей жизни травмой, сообщил региональный оперативный штаб. На территории предприятий произошли возгорания, ведется их ликвидация. За ночь силы ПВО уничтожили над Кубанью 34 дрона ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, обломки БПЛА повредили пять частных дома в Славянске-на-Кубани. В трех домах выбило окна, в одном из них также повреждена кровля, в другом – навес. В еще одном доме разбило стекла в окнах. Еще в двух случаях фрагменты дронов упали во дворах рядом с домами. Обошлось без пострадавших. На местах работают оперативные и специальные службы.

Всего в течение ночи средствами ПВО на территорией России сбиты 40 вражеских беспилотников. По одному дрону обезврежены в Брянской и Калужской областях. Еще четыре БПЛА перехвачены над акваторией Азовского моря.

В Брянской области пострадавших и разрушений нет, уточнил губернатор Александр Богомаз.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube