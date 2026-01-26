Дрон ВСУ атаковал машину скорой в Запорожской области, есть раненые

В городе Васильевке Запорожской области украинский дрон атаковал автомобиль скорой помощи, который доставлял пациента в больницу. Об этом сообщил региональный минздрав в Telegram.
БПЛА ударил по «неотложке» в момент въезда на территорию медучреждения. Медики доставляли в больницу женщину, получившую ранения при атаке беспилотника, уточнил губернатор Евгений Балицкий.
По информации минздрава, в результате атаки ранен водитель скорой, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Пострадавшему оказана вся необходимая помощь.
В то же время, глава региона сообщил о двух пострадавших сотрудниках скорой помощи. «Медикам и пациентке оказывается помощь», – написал Балицкий в своем телеграм-канале.
Напомним, ВСУ утром 24 января атаковали беспилотником машину скорой помощи в Херсонской области. По словам губернатора Владимира Сальдо, бригада из трех медиков пыталась прорваться к тяжелобольному пациенту в зону, где украинские боевики круглосуточно охотились за любой техникой с помощью БПЛА. Позднее глава Херсонской области сообщил, что вся бригада скорой погибла.
Мелитополь, Наталья Петрова
