В Омской области поезд протаранил легковушку

В Омской области поезд врезался в легковой автомобиль. В результате водитель погиб.

Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, авария произошла между станциями Карбышево-2 и Входная. Водитель проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом.

Машинист применил экстренное торможение, но 66-вагонный состав не успел затормозить, локомотив снес легковушку. В результате водитель авто погиб от полученных травм.

Отмечается, что схода с рельсов не произошло. Задержек в движении поездов не зарегистрировано. По факту гибели человека в ДТП проводится проверка.

Омск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube