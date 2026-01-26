В Оренбуржье при обрушении в шахте погиб проходчик

В Оренбургской области произошло обрушение в горной выработке. В результате погиб один человек. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел на 1150-м горизонте подземного рудника Гайского горно-обогатительного комбината. В результате обрушения горной породы смертельные травмы получил проходчик.

«Следственным отделом по городу Новотроицк СУ СК России по Оренбургской области по факту гибели одного из работников Гайского горно-обогатительного комбината возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)", – сообщает региональное управление СКР.

Следователи провели осмотр места происшествия, изъята соответствующая документация, назначены судебные экспертизы.

Пресс-служба Гайского ГОКа подтверждает факт несчастного случая, произошедшего 26.01.2026 года около 06.00. «При производстве горных работ проходчик подземного участка 1983 г.р. получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящий момент на предприятии сформирована комиссия, которая выясняет причины и обстоятельства произошедшего. В связи с трагическим случаем руководство и коллектив ПАО «Гайский ГОК» выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего, им будет оказана вся необходимая помощь», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГОКа.

Оренбург, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube