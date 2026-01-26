Более 200 ДТП зарегистрировано на Кубани из-за гололеда

Гололед на дорогах Краснодарского края привел к резкому росту числа ДТП в понедельник, 26 января. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона. По ее данным, к утру было подано более 200 заявок на оформление аварий.

«На 09:00 мск подразделения Госавтоинспекции края получили более 200 заявок на оформление ДТП с механическими повреждениями, 130 – из них в Краснодаре», – отметили в ведомстве. Там призвали отказаться от поездок на личном транспорте без крайней необходимости.

Из-за массового ДТП затруднено движение на федеральной трассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа. По информации Госавтоинспекции, на участке с 1362 по 1365 км со стороны поселка Джубга в сторону Краснодара произошло восемь столкновений, в которых повреждения получили порядка 20 автомобилей.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, движение осуществляется по одной полосе. На место выехали сотрудники Госавтоинспекции краевого управления и владельцы дороги. Водителей просят воздержаться от поездок по данному участку.

Краснодар, Наталья Петрова

