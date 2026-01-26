На Байкале автомобиль провалился под лед

На озере Байкал автомобиль провалился под лед. Один человек погиб. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«Автомобиль попал в один из разломов и быстро ушел на дно. Глубина в месте провала составляет шесть метров», – говорится в сообщении.

Водитель машины погиб, пассажиру удалось спастись. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.

Предположительно, разлом образовался из-за сильного ветра, а прошедший снегопад засыпал опасные участки. В МЧС призвали автомобилистов переезжать замерзшие озера и реки лишь по специально оборудованным переправам.

Иркутск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

