В Греции три человека погибли во время пожара на фабрике по производству печенья и бисквитов

В результате взрыва и последующего пожара на фабрике по производству печенья в Греции в понедельник погибли три сотрудницы, еще две пропали без вести, и восемь человек получили ранения, сообщила греческая полиция агентству AFP.

Власти пока не предоставили никаких подробностей о причинах взрыва на известной бисквитной фабрике в Греции. В эфире общественной радиостанции ERTnews Radio министр здравоохранения Адонис Георгиадис уточнил, что шесть сотрудников и пожарный были госпитализированы, но находятся в удовлетворительном состоянии.

Около 4 часов утра (02:00 GMT) на заводе недалеко от города Трикала произошел взрыв, вызвавший крупный пожар, сообщил представитель пожарной службы. Согласно кадрам, показанным общественной телекомпанией ERT, завод был полностью уничтожен огнем. Сообщается, что сотрудники работали в подвале.

