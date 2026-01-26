В Японии российский турист погиб под лавиной

В Японии гражданин России погиб, катаясь на сноуборде в горах. На туристов сошла лавина.

Инцидент произошел неподалеку от деревни Хакуба в японской префектуре Нагано, сообщает телеканал SBC со ссылкой на правоохранительные органы. Три человека катались вне трасс на высоте около 1100 метров.

На туристов сошла лавина, двоим удалось выбраться, а 42-летний мужчина оказался погребен под снегом.

На место поспешили спасатели и обнаружили сноубордиста без сознания, позднее медики констатировали его смерть.

