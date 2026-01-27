Подозреваемого в шпионаже британца депортировали из Абхазии

В Абхазии задержали гражданина Великобритании по подозрению в связях с иностранной разведкой. Позже иностранца выдворили из республики. Об этом сообщила Служба госбезопасности Абхазии.

По информации ведомства, британец Кулдипа Сингха, используя свои связи и контакты в республике, разрабатывал проект, который позволял ему получать данные о расположении российских и абхазских военных объектов и другой инфраструктуры в Абхазии.

На допросе подозреваемый в шпионаже сообщил, что почти 13 лет проработал в отделе разведки одного из полицейских подразделений Великобритании, а в Абхазию попал из Грузии.

Городской суд Сухума вынес решение о нежелательности пребывания британского гражданина на территории страны.

Сухум, Наталья Петрова

