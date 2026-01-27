В Ставрополе мальчик пострадал от взрыва найденной на улице игрушки

В Ставрополе ребенок подобрал на улице игрушку, которая взорвалась. Мальчика госпитализировали.

Как сообщил глава города Иван Ульянченко, ребенок нашел на улице игрушку, похожую на гранату, или принес домой, где и произошел хлопок.

«Ребенка обследовали медики и приняли решение госпитализировать в офтальмологическое отделение детской краевой больницы. Сейчас он находится под наблюдением врачей, вся необходимая медицинская помощь ему оказывается», – написал мэр на своей странице в соцсети.

Состояние мальчика стабильное, угрозы его жизни и здоровью нет.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

Ставрополь, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

