российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 27 января 2026, 11:36 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Ставрополе мальчик пострадал от взрыва найденной на улице игрушки

В Ставрополе ребенок подобрал на улице игрушку, которая взорвалась. Мальчика госпитализировали.

Как сообщил глава города Иван Ульянченко, ребенок нашел на улице игрушку, похожую на гранату, или принес домой, где и произошел хлопок.

«Ребенка обследовали медики и приняли решение госпитализировать в офтальмологическое отделение детской краевой больницы. Сейчас он находится под наблюдением врачей, вся необходимая медицинская помощь ему оказывается», – написал мэр на своей странице в соцсети.

Состояние мальчика стабильное, угрозы его жизни и здоровью нет.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

Ставрополь, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Кавказ, Юг России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,