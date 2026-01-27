В Сибири задержали подростка за поджог вышки сотовой связи

В Новосибирской области задержали 15-летнего подростка, который поджег вышку сотовой связи по указу неизвестных. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Возгорание оборудования вышки сотовой связи произошло в поселке Горный Тогучинского района. Прибывшие на место полицейские обнаружили бутылку из-под химической жидкости, гаечные ключи и молоток, которыми злоумышленник, предположительно, воспользовался для поджога.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники центра по противодействию экстремизму, отдела МВД России по Тогучинскому району совместно с сотрудниками регионального УФСБ России установили и задержали подозреваемого в совершении поджога. Им оказался 15-летний местный житель», – говорится в сообщении.

Подросток заявил, что устроил пожар по указу неизвестного, с которым связался в мессенджере. В результате юноша стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 281 УК РФ («Диверсия»).

