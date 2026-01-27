11 человек пострадали в ДТП с маршруткой и двумя фурами в Прибайкалье

В Слюдянском районе Иркутской области маршрутка столкнулась с двумя большегрузами. В результате ДТП пострадали 11 человек, из них пятеро госпитализированы. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Авария произошла на 123 км федеральной трассы Р-258 «Байкал». Микроавтобус с пассажирами направлялся из Иркутска в Улан-Удэ.

«11 человек доставлены в больницу в результате крупной аварии с участием микроавтобуса и двух грузовых машин», – написал глава региона в Max. Кобзев уточнил, что пять человек госпитализированы.

По данным регионального главка МЧС, на участке, где произошло ДТП, движение не перекрыто.

Иркутск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube