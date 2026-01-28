Пять человек погибли на пожаре в Якутии, среди жертв – мать с тремя детьми

Пять человек стали жертвами пожара в частном жилом доме в селе Нюрбачан в Якутии, сообщает региональное управление МЧС. Среди погибших – мать с тремя детьми. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Деревянный двухэтажный дом загорелся ночью 28 января. После локализации пожара на месте происшествия были обнаружены тела троих детей 2011, 2014 и 2023 годов рождения, их матери и родственника, уточнило следственное управление СК России по региону. Еще двоих жильцов удалось спасти – четырехлетняя девочка и ее мать в тяжелом состоянии находятся в реанимации.

Дом полностью сгорел. На месте работают следователи-криминалисты и экстренные службы. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. Прокуратура Якутии взяла под контроль установление причин и обстоятельств пожара.

Глава Нюрбинского района Якутии Алексей Иннокентьев объявил трехдневный траур после гибели пяти человек на пожаре. Он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

