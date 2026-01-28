Туристка из Китая погибла на озере Байкал

На Байкале произошла авария, в результате которой погибла 75-летняя китайская туристка. Еще четыре человека получили травмы. Возбуждено уголовное дело.
Неподалеку от острова Ольхон внедорожник, перевозивший туристов, попал в расщелину во льду и опрокинулся. В автомобиле находились десять путешественников.
75-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Четыре человека получили различные травмы.
«По данному факту Эхирит-Булагатским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)», – сообщили в региональном управлении СКР.
Иркутск, Зоя Осколкова
© 2026, РИА «Новый День»