В отеле на Бали обнаружили тело россиянина

На острове Бали обнаружили мертвым гражданина России. Об этом сообщает портал Bali Post со ссылкой на правоохранительные органы.

Персонал гостиницы в туристическом районе Убуд заподозрил неладное, так как мужчина долго не покидал номер, а свет в комнате оставался включенным с предыдущей ночи. Когда дверь вскрыли, постоялец лежал лицом вниз, а тело уже начало приобретать синеватый оттенок.

Свидетели сообщили, что накануне вечером слышали крики о помощи, но при проверке номера обнаружили, что мужчина сидел, а его жизни ничего не угрожало.

Прибывшие на место медики констатировали смерть, причиной которой, предположительно, стал сердечный приступ. Полиция не обнаружила в номере признаков борьбы, а на теле не было следов насилия.

Отмечается, что погибший проживал в этой гостинице с июня прошлого года, регулярно продлевая срок пребывания. Тело передали для дальнейших процедур в соответствии с протоколами, применяемыми в отношении иностранных граждан.

Джакарта, Зоя Осколкова

