Среда, 28 января 2026, 11:50 мск

Более 25 тысяч жителей Запорожской области остались без света

В Запорожской области более 25 тысяч человек остались без света. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«25230 абонентов остались без электроснабжения в Михайловском, Васильевском и Веселовском муниципальных округах Запорожской области», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

В настоящее время устанавливаются причины отключения, аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения.

Кроме того, в Приморском муниципальном округе для исключения перегруза в сетях электроснабжения временно обесточены: села Партизаны, Борисовка, Лозановка и поселок Азов – полностью, город Приморск и село Бановка – частично.

По словам Балицкого, данная мера необходима для того, чтобы стабилизировать работу энергосистемы и исключить возможность обесточивания большего числа абонентов.

Мелитополь, Зоя Осколкова

