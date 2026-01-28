Двух боевиков уничтожили во время перестрелки в Дагестане

В Дагестане при перестрелке с правоохранителями ликвидированы двое боевиков. Инцидент произошел в Карабудахкентском районе республики.

Двое неизвестных открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, передает «Интерфакс» со ссылкой на силовые структуры Дагестана. Ответным огнем злоумышленники были нейтрализованы.

По факту нападения на полицейских возбуждено уголовное дело.

Пострадавших среди личного состава нет. На месте происшествия изъяты два пистолета, автомат Калашникова и взрывное устройство.

Махачкала, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube