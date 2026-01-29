В Кузбассе за месяц умерли девять пациентов психоневрологического интерната

В Кемеровской области за январь скончались девять пациентов психоневрологического интерната. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты Кузбасса со ссылкой на данные комиссии, работающей в интернате.

24 января Следственный комитет сообщил о проведении проверки по факту массового заражения гриппом группы А в интернате в Прокопьевске. Тогда у двух пациентов была выявлена внебольничная пневмония, положительные пробы на вирус гриппа А обнаружили у 46 проживающих.

«Комиссия установила, что в январе 2026 года среди пребывающих в психо-неврологическом интернате зарегистрировано девять случаев ухода из жизни», – говорится в сообщении.

Причинами смерти стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма и тромбозами. Специалисты устанавливают причины смерти 73-летней женщины и 19-летнего юноши.

В ведомстве подчеркнули, что по каждому случаю будет проведена тщательная проверка причин произошедшего с привлечением всех компетентных органов.

Собранные комиссией материалы переданы в правоохранительные органы. Кроме того, продолжается ежедневный контроль условий пребывания, обеспечения медицинской помощи и проверка соблюдения всех норм.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube