В Амурской области мать задушила малолетнего сына

Жительница города Шимановска Амурской области расправилась со своим ребенком. Женщина задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным следствия, вечером 29 января 40-летняя мать, находясь дома, задушила сына.

«Подозреваемая задержана, в настоящее время с ней проводятся следственные действия, выясняются мотивы совершенного преступления», – говорится в сообщении.

В суд направлено ходатайство об избрании для задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначены медицинская, молекулярно-генетическая и психиатрическая судебные экспертизы.

Благовещенск, Наталья Петрова

