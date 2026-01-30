В Оренбурге два человека провалились в яму с кипятком

В Оренбурга два человека получили ожоги, провалившись в яму с кипятком на улице.

Авария на теплосетях произошла на улице Монтажников. Почву подмыло, случился обвал грунта. В яму провалились двое прохожих, стоявших на пешеходном переходе.

«Пострадали двое, в том числе несовершеннолетний. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сообщили в пресс-службе губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева.

Прокуратура провела проверку, по результатам которой возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Надзорное ведомство контролирует ход его расследования.

Оренбург, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube