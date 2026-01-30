Над Черным морем вблизи Крыма и Новороссийска замечены самолеты-разведчики НАТО

Над Черным морем замечены стратегический разведывательный самолет ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint и разведывательный противолодочный воздушный борт ВМС США Boeing P-8A Poseidon. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса мониторинга полетов Flightradar24.

Как уточняется, британский самолет-разведчик вылетел с авиабазы ВВС Великобритании Уоддингтон, проследовал над несколькими европейскими странами, после чего залетел в воздушное пространство над Черным морем и пролетел мимо Крымского полуострова.

В свою очередь, американский разведывательный противолодочный самолет вылетел с итальянской авиабазы Сигонелла (остров Сицилия), проследовал над Грецией, Болгарией и Румынией, а затем начал патрулировать воздушное пространство на Черным морем в направлении Новороссийска.

На 16:10 мск оба самолета еще находились в акватории Черного моря.

