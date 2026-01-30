В уфимском лицее педагог выпорол ремнем 7-классника: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после скандала с видео, на кадрах которого в уфимском лицее педагог применил физическую силу выпорол ремнем 7-класнника. Об этом сообщает башкирский главк ведомства.
Уголовное дело возбуждено по ст. 156 УК РФ о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением.
В настоящее время сотрудниками СК проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося.
Уфа, Анастасия Смирнова
