В уфимском лицее педагог выпорол ремнем 7-классника: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после скандала с видео, на кадрах которого в уфимском лицее педагог применил физическую силу выпорол ремнем 7-класнника. Об этом сообщает башкирский главк ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ст. 156 УК РФ о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением.

В настоящее время сотрудниками СК проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося.

Уфа, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

