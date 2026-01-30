Санитарный автомобиль попал в ДТП в Пермском крае: четверо человек погибли

Сегодня в Пермском крае около 16 часов местного времени произошло ДТП с участием санитарного автомобиля Карагайской центральной районной больницы, в результате чего четверо человек погибли и еще двое – получили травмы. Об этом сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

По ее словам, медицинский автомобиль возвращался с четырьмя пациентами после процедуры гемодиализа из Кудымкара в Карагай.

«В результате происшествия 4 человека погибли: водитель санитарного автомобиля «Лада Ларгус» и 3 пациента. Еще один пациент, а также пострадавший водитель из другой машины госпитализированы в Кудымкар», – уточнила Крутень в своем телеграм-канале.

«Первый (пострадавший) находится в тяжелом, стабильном состоянии, второй – в состоянии средней степени тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – добавила министр.

Согласно предварительной информации регионального главка полиции, водитель автомобиля «Лада Ларгус» выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с иномаркой. В результате ДТП трое пассажиров и водитель «Лады» погибли.

Пермь, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube