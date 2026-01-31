Мурманск и Североморск вновь частично обесточены

В части Мурманска и Североморска отсутствует электроснабжение из-за отключения линии электропередачи. Об этом сообщила компания «Россети Северо-Запад».

Потребителей переключают на резервные схемы электроснабжения.

Как уточнили в «Россетях», восстановленные опоры не повреждены, повторное технологическое нарушение зафиксировано на другом участке ЛЭП. «Погодные условия ухудшаются. Все бригады работают круглосуточно», – добавили в компании.

«Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить электроснабжение как можно скорее», – говорится в сообщении.

В свою очередь, губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что в приоритете находится восстановление электроснабжения на объектах жизнеобеспечения.

Глава Мурманска Иван Лебедев сообщил, что в городе поэтапно отключают наружное освещение для высвобождения мощности для приоритетных коммунальных и социальных объектов. Занятия в школах отменены. В горадминистрации развернут оперативный штаб. «Формируем список пунктов поддержки населения для районов, отключенных от энергоснабжения», – написал Лебедев в своем телеграм-канале.

Напомним, 23 января под Мурманском в условиях непогоды были разрушены пять опор линий электропередачи, в результате чего без света остались столица региона и Североморск. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В Мурманской области ввели режим ЧС. 27 января электроснабжение Мурманска и Североморска было восстановлено в полном объеме.

